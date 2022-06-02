Bilecik'te trafik kazası, 1 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki 11 AAK 18 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet M. (52) TOKİ kavşağına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafta bulunan bariyere çarparak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK