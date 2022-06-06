Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

06.06.2022 13:29
Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı

Bilecik'te seyir halinde aniden önüne aniden kedi çıkan motosiklet sürücü aracını devirirken, yaşanan kazada yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde aniden önüne aniden kedi çıkan motosiklet sürücü aracını devirirken, yaşanan kazada yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Mahallesi Sevilay Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 11 ABA 876 plakalı motosiklet sürücü M.E.'nin önüne aniden kedi fırladı. Kediye çarpmamak için motosikleti deviren araç sürücü yere düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika
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