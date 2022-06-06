Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Mahallesi Sevilay Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 11 ABA 876 plakalı motosiklet sürücü M.E.'nin önüne aniden kedi fırladı. Kediye çarpmamak için motosikleti deviren araç sürücü yere düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Bilecik, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.