Bilecik'te Trafik Kazası, 2 Kişi Yaralandı
1 saat önce
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik
'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Alpaslan Y. yönetimindeki 11 EK 286 plakalı otomobilin sürücüsü, Bilecik'ten Osmaneli
istikametine seyir halindeyken Gülümbe Rampalarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak durabildi. Kazada sürücü Alpaslan Y.'nin yanı sıra araç içinde yolcu olarak bulunan Yücel Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğunu öğrenilirken, polis ve jandarma kaza yerinde geniş çaplı önlem aldı. - BİLECİK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:59 Kaynak: İHA
Dostça Başlayan Maç Olaylı Bir Şekilde Sona Erdi
Fenerbahçe, Bursaspor ile Deplasmanda 1-1 Berabere Kaldı
Beşiktaş, Kasımpaşalı Yıldız Trezeguet İçin Harekete Geçti
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı