Bilecik'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te seyir halindeki bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te seyir halindeki bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre Bilecik'in İstasyon Mahallesi'nden kent merkezi seyir halindeki 11 SA 392 plaka otomobil sürücüsü Ramazan Yaman (27), TOKİ Kavşağı'na geldiği esnada direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrol çıkan araç orta bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Ramazan Yaman ile araç içinde yolcu olarak bulunan Recep Koray (18) yaralandı. Yaralılar olay yerinde 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Ramazan Yaman, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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