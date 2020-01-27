Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı yaya ile araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı yaya ile araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgilere göre; İsmail Eren Sarikaya idaresindeki 11 BA 168 plakalı motosiklet, İstasyon mahallesinde yolun karşısına geçmekte olan Hasan Erdem'e (82) çarptı. Çarpmanın etkisi ağır yaralanan yaya ile motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesine ilişkin açıklama
Akbank depremden etkilenen müşterilerin ödemelerini erteleyecek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgelerine 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:38:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]