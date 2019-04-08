Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Trafik Kazası: 2'si Ağır 5 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2'si Ağır 5 Yaralı

30 dakika önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te Trafik Kazası: 2'si Ağır 5 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bayırköy beldesinde ters yönden giden Günay Özdemir (30) idaresindeki 44 EH 364 plakalı otomobil ile Dişura Samed Demirkıran (32) yönetimindeki 34 TN 6375 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Günay Özdemir, Dişura Samed Demirkıran ve araçta yolcu olarak bulunan Servet Sinan Keserci (29), Hakan Battır (35) yaralandı. 44 EH 364 plakalı otomobilde sıkışan Yücel Demircioğlu ise; AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada ağır yaralan Güney Özdemir, Yücel Demircioğlu ve diğer yaralılar olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Zuhal Zengin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:51 Kaynak: İHA

Bayırköy, Bilecik, Güncel
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