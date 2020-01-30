Bilecik'te trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 2'si çocuk 3 yaralı, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten İstasyon Mahallesi'ne seyir halindeki 11 EA 688 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Y., karayolları kavşağına gelmeden yolun ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Leyla Y. (39), Osman E. Y. (8) ile Beyza Y. (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında Bilecik- Bozüyük karayolunda trafik akışı yaklaşık 30 dakika tek şeritten verilirken, çekici yardımı ile otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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