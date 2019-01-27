Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden yaşları küçük 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden yaşları küçük 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik-Osmaneli karayolunun 3'üncü kilometresinde bulunan Gülümbe rampalarında meydana geldi. Yener Kızıltaş yönetimindeki 11 EP 384 plakalı araç, ıslak kontrolden çıkarak yol kenarında durabildi. Kazada sürücü Kızıltaş'ın yanında bulunan çocukları Uğur(14) ve Damla(11) Kızıltaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:13 Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa
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