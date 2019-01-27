Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden yaşları küçük 2 kişi yaralandı.
Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden yaşları küçük 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik-Osmaneli karayolunun 3'üncü kilometresinde bulunan Gülümbe rampalarında meydana geldi. Yener Kızıltaş yönetimindeki 11 EP 384 plakalı araç, ıslak kontrolden çıkarak yol kenarında durabildi. Kazada sürücü Kızıltaş'ın yanında bulunan çocukları Uğur(14) ve Damla(11) Kızıltaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:13 Kaynak: İHA
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