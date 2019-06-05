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Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

58 dakika önce

Bilecik'te kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Bilecik'te kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik- Yenişehir karayolu üzerinde Ramazan K. yönetimindeki 16 UA 979 plakalı kamyonet ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 10 NC 793 plakalı tır çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ramazan K. ile aynı araçta bulunan 5 yaşındaki Ayşe S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin akabinde yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan karayolu üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle bir süre ulaşım aksarken, araçların çekilmesinin ardından araç trafiği tekrar normale döndü. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:17 Kaynak: İHA
Bilecik, 3. Sayfa
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