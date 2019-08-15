Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
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Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Burak Y. idaresindeki 34 RE 924 plakalı otomobil, Bilecik- Osmaneli kara yolunun Gülümbe Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki sürücü Burak Y. ile eşi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:31 Kaynak: AA
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