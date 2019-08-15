Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:31 Kaynak: AA
'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Burak Y. idaresindeki 34 RE 924 plakalı otomobil, Bilecik- Osmaneli
kara yolunun Gülümbe Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki sürücü Burak Y. ile eşi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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