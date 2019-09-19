Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Kaza sonucu yaralanarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Türker ve Karabıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Fikri T'nin kullandığı 11 AD 593 plakalı otomobil, Tevfikbey Caddesi'nde kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen 62 yaşındaki Mevlüde Türker ile 22 yaşındaki Sefa Alperen Karabıyık'a çarptı.

Bilecik 'te bir otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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