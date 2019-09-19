Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Bilecik'te bir otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'te bir otomobilin çarptığı iki kişi yaralandı.

Fikri T'nin kullandığı 11 AD 593 plakalı otomobil, Tevfikbey Caddesi'nde kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen 62 yaşındaki Mevlüde Türker ile 22 yaşındaki Sefa Alperen Karabıyık'a çarptı.

Kaza sonucu yaralanarak Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Türker ve Karabıyık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Araba kiraladı, 40 bin liralık icra ile hayatı karardı Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:08:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]