Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
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Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:04 Kaynak: AA
Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hakan Sebü (42) yönetimindeki 34 GK 8545 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Şelale Rampaları mevkisinde kontrolden çıkıp refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücünün eşi Binnaz ve kızı Büşra Sebü (16) yaralandı.
Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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