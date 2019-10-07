Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Kaza, Bilecik- Sakarya karayolu İçmeler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilecik istikametinden Sakarya istikametine seyreden Mehmet D. (21) yönetimindeki 34 RA 4524 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve Ahmet Donat (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:37 Kaynak: İHA
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