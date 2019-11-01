Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

7 saat önce

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elif Türken (28) yönetimindeki 41 ACC 801 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampaları 2. kilometresinde havanın yağışlı olması nedeniyle hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptıktan sonra Yaşar Alün (57) idaresindeki 26 DY 593 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, Bilecek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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