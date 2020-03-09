Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Bilecik- Osmaneli Karayolu Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Adem G. yönetimindeki 11 M 0090 minibüs ile Serkan A. idaresindeki 11 DM 844 plakalı motosiklet çarpıştı.

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