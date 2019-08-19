Bilecik'te trafik kazası; 3 kişi yaralandı
1 saat önce
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Yenipazar
ilçesinden Gölpazarı
ilçesine seyir halindeki Mustafa Dönmez
(72) yönetimindeki 26 UC 463 plakalı otomobil, Kocakoca mevkiine geldiğinde virajı alamayarak yoldan çıktı ve takla attı. Kazada Sürücü Mustafa Dönmez ve araç içinde yolcu olarak bulunan Habibe Dönmez (76) ve Nurdan Çelik (52) yaralılar. Yaralılar olay yerine 2 adet 112 Acil Servis
ambulansları ile alınarak ilk müdahalelerinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan İlçe Jandarma
Komutanılığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
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