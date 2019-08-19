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Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralıBİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı
BİLECİK - Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Yenipazar ilçesinden Gölpazarı ilçesine seyir halindeki Mustafa Dönmez yönetimindeki 26 UC 463 plakalı otomobil, Kocakoca mevkiine geldiğinde virajı alamayarak yoldan çıktı ve takla attı. Kazada Sürücü Mustafa Dönmez ve araç içinde yolcu olarak bulunan Habibe Dönmez ve Nurdan Çelik yaralılar. Yaralılar olay yerine 2 adet 112 Acil Servis ambulansları ile alınarak ilk müdahalelerinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Mustafa Dönmez, Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:48 Kaynak: İHA
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