Bilecik'te trafik kazası, 4'ü hafif 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik kazası, 4'ü hafif 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası, 4'ü hafif 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Bilecik'te iki otomobilin kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü hafif 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası, 4'ü hafif 5 kişi yaralandı, System.String[]

Bilecik'te iki otomobilin kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü hafif 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesinden Beşiktaş Mahallesine seyir halindeki Erol Türkkan idaresindeki 34 KV 5419 plaka otomobil ile karşı şeritte seyir halinde bulunan Mehmet Ceylan idaresindeki 11 AAN 217 otomobil cadde üzerinde kafa kafa çarpıştılar. Kazada 11 AAN 217 otomobil içinde yolcu olarak bulunan Semra Ceylan (24) yaralandı.Yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Ayrıca, aynı araçta bulunan Demet Ceylan (30), Buglem Naz Ceylan (3), Alperen Can Ceylan (9), Egemen Poyraz Ceylan (5) kazayı hafif yaralarla atlatırken, yaralılar olay yerinde tedavi edildi.


Öte yandan araçlar çekici yardımı ile kaza yerinden çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Gazipaşa, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:05 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:21:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te trafik kazası, 4'ü hafif 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]