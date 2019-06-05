Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet Ayyıldız (37) idaresindeki 11 TH 849 plakalı kamyonet, Söğüt-Bilecik kara yolu Yeniköy mevkisinde devrildi.
Kamyonet sürücüsü Ayyıldız ile araçta yolcu olarak bulunan Nurbanu (25), Ayşenaz (1) ve Fatma Zehra Ayyıldız (4) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:08 Kaynak: AA
Ahmet Ayyıldız, Söğüt, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden 11 il için kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile "ortak canlı yayın" açıklaması Yıldırım'dan İmamoğlu'na esprili gönderme: Dikkat etsin düşmesin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 14:46:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]