Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
1 saat önce
Bilecik'te kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:08 Kaynak: AA
'te kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Ahmet Ayyıldız
(37) idaresindeki 11 TH 849 plakalı kamyonet, Söğüt-Bilecik kara yolu Yeniköy
mevkisinde devrildi.
Kamyonet sürücüsü Ayyıldız ile araçta yolcu olarak bulunan Nurbanu (25), Ayşenaz (1) ve Fatma Zehra
Ayyıldız (4) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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