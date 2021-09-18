Bilecik'te trafik kazası, 5 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazası, 5 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza; Bilecik- İstanbul D-650 karayolu Bilecik- Vezirhan arası Ertuğrul Gazi Tüneli mevkiinde yaşandı. Bilecik'te İstanbul istikametine gitmekte olan Kudret A. (61) yönetimindeki 20 ZS 093 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki su kanalı devrildi. Kazada, sürücü Kudret A. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Ayşe A. (51), Ümmühan Ö. (73), Rümeysa K. (40), Hatice Ü. (44) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaraların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Son Dakika

Dengesini kaybeden işçi, bakım yaptığı klimayla birlikte düştü! Yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuluşu kameralarda

Mehmet Ali Erbil'den büyük jest! Menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu

Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu

Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti

Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak

Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti