Son Dakika Haberleri: Bilecik'te trafik kazası: bir ölü, bir yaralı
Son Dakika Güncel Bilecik'te trafik kazası: bir ölü, bir yaralı

Bilecik'te trafik kazası: bir ölü, bir yaralı

2 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Bilecik'te trafik kazası: bir ölü, bir yaralı, System.String[]

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mehmet Uzun yönetimindeki 11 EC 784 plakalı traktör, Gölpazarı-Bilecik kara yolunun 3. kilometresinde İbrahim Çetinkaya idaresindeki 11 BA 396 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Ağır yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Uzun, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetin sürücüsü Çetinkaya ise Gölpazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Uzun'un cesedi de hastane morguna kaldırıldı.

Mehmet Uzun, Gölpazarı, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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