Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Trafik Kazası Kamerada

Bilecik'te Trafik Kazası Kamerada

1 saat önce

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Bahçelievler Mahallesi Ondokuz Caddesi üzerinde Rıfat Bağ idaresindeki 11 AJ 005 plakalı otomobil, Ergin Yıldırım yönetimindeki 11 AAF 963 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Esen Bağ yaralandı.

Yaralı 112 Acil Sağlık ekibince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:46 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Güncel
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