Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde virajı alamayan hafif ticari araç, önce yol kenarında bulunan su kanalına ardından orta refüje, son olarak yine su kanalına çarparak durabildi.

Bilecik'te seyir halinde virajı alamayan hafif ticari araç, önce yol kenarında bulunan su kanalına ardından orta refüje, son olarak yine su kanalına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, Bilecik merkez Akasya mevkinde meydana geldi. Bilecik'ten İstasyon istikametine seyir halinde olan 11 AR 068 plakalı hafif ticari araç sürücü Bilal Yüksel, Akasya mevkine geldiğinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden araç ilk olarak yol kenarında bulunan su kanalına ardından orta refüje, son olarak yine su kanalına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Bilal Yüksel yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstasyon istikametine tek şeritten verilen yol çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının adından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:19 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika

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