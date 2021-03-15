Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kent genelinde motosiklet ve sürücülerine yönelik kask, egzoz, ehliyet ve belgeler üzerinde denetim yaptı.
Ekipler, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Kavşağı'ndaki denetimde 56 motosikletliyi durdurarak belgelerini inceledi.
8 motosikletle ilgili sürücülere toplam 4 bin 352 lira ceza uygulayan ekiplerin denetimlerini belirli periyotlarda sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bilecik'te trafik polisi motosiklet denetimlerine devam ediyor - Son Dakika