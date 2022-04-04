Bilecik'te traktör aküsü ve elektrik direği çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te traktör aküsü ve elektrik direği çalan 2 şüpheli tutuklandı

04.04.2022 11:57
Bilecik'te traktör aküsü ve elektrik direği çalan 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 adet traktör aküsü ve bir elektrik direği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 adet traktör aküsü ve bir elektrik direği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçede son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Düzmeşe köyünden 2 adet traktörün aküsü ile, parçaladıkları elektrik direğini çalan B.A.D, R.F.T, A.C.Y. ve C.E. yakalandı. Çalınan malzemelere ekiplerce el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A.D. ile C.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.F.T. adli kontrol şartıyla, A.C.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bilecik'te traktör aküsü ve elektrik direği çalan 2 şüpheli tutuklandı

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Kablo hırsızlarının izini süren jandarma ekipleri şüphelileri yakaladı Kablo hırsızlarının izini süren jandarma ekipleri şüphelileri yakaladı 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı

Osmaneli, Hisarcık, Traktör, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te traktör aküsü ve elektrik direği çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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