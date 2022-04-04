Bilecik'te traktör aküsü ve elektrik direği çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 2 adet traktör aküsü ve bir elektrik direği çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçede son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Düzmeşe köyünden 2 adet traktörün aküsü ile, parçaladıkları elektrik direğini çalan B.A.D, R.F.T, A.C.Y. ve C.E. yakalandı. Çalınan malzemelere ekiplerce el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A.D. ile C.E, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.F.T. adli kontrol şartıyla, A.C.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.