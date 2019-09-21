Bilecik'te traktör kazası: 1 ölü
1 saat önce
Bilecik'te meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:26 Kaynak: AA
Bilecik'te meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Abbaslık köyünde Mehmet Afşar'ın kullandığı 43 UD 215 plakalı traktör devrildi.
Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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