Son Dakika Haberleri: Bilecik'te traktör kazası: 1 ölü
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Bilecik'te traktör kazası: 1 ölü

1 saat önce

Bilecik'te meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te traktör kazası: 1 ölü, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Abbaslık köyünde Mehmet Afşar'ın kullandığı 43 UD 215 plakalı traktör devrildi.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Bilecik, Afşar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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