Son Dakika Haberleri: Bilecik'te traktörün altında kalan kişi öldü
Son Dakika Güncel Bilecik'te traktörün altında kalan kişi öldü

Bilecik'te traktörün altında kalan kişi öldü

6 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Bilecik'te traktörün altında kalan kişi öldü, System.String[]

Bilecik'in Söğüt ilçesinde traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Küre köyünde yaşayan Nizamettin Tünçer (56), akşam saatlerinde traktörüne binerek arazilerini dolaşmaya gitti. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu muhtara bildirdi.

Bölgede arama yapan köylüler, Tünçer'i köyden 3 kilometre uzaklıktaki Avdanlı mevkisinde devrilen traktörün altında buldu. Aracın altından çıkarılan Tünçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tünçer'in cesedi Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilecik, Söğüt, Küre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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