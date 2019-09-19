Bilecik'te tren raydan çıktı 2 makinist öldü
1 saat önce
Bilecik'te tren raydan çıktı: 2 makinist öldüBİLECİK'in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Trene (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz trenin raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:13 Kaynak: DHA
Bilecik'te tren raydan çıktı: 2 makinist öldü
BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Trene (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz trenin raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.
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BİLECİK,(DHA)
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