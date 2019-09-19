Son Dakika Haberleri: Bilecik'te tren raydan çıktı 2 makinist öldü
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Bilecik'te tren raydan çıktı 2 makinist öldü

1 saat önce

Bilecik'te tren raydan çıktı: 2 makinist öldüBİLECİK'in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Trene (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz trenin raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

Bilecik'te tren raydan çıktı: 2 makinist öldü

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Trene (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz trenin raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

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BİLECİK,(DHA)

Bilecik'te tren raydan çıktı 2 makinist öldü

Makinist, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:13 Kaynak: DHA
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