Bilecik'te tren raydan çıktı 2 makinist öldü-4
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Bilecik'te klavuz tren devrildi 2 ölü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Trene (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz trenin raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:48 Kaynak: DHA
Bilecik'te klavuz tren devrildi 2 ölü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Trene (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz trenin raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.
Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Trene klavuzluk eden tren Bilecik'in Bozüyük ilçesi Ahmetpınar köyü mevkiindeki tünelde raydan çıkıp tünel duvarlarına çarptı. Tren kazasında klavuz trenin 2 makinisti hayatını kaybetti. Hattaki tren seferleri durduruldu.
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