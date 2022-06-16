Bilecik'te triportörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te triportörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

16.06.2022 09:43
Bilecik'te triportörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te triportörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te triportörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İsmetpaşa Mahallesi Yayla Sokak'ta Ahmet O. (27) idaresindeki 34 EZR 685 plakalı triportör, rampada aracın çekişinin düşmesi nedeniyle geriye kaydı.

Bu sırada yol kenarındaki taşa çarpan araç devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Ahmet O. sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Tragger, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te triportörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te triportörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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