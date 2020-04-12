Bilecik'te tüfekle vurulan köpek tedavi altına alındı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tüfekle vurulan ve durumu kötü olan sokak köpeği tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Mehmet Azapoğlu Caddesi'nde ikamet eden hayvan sever Celal Bal, evinin önünde ön ve arka ayaklarından yaralı bir sokak köpeği gördü. Köpeğin acı çektiğini gören Bal, "Dost Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Rehabilitasyon Dernek yetkililerini aradım çok kısa bir sürede geldiler olay yerinde sokak hayvanına hemen müdahale ettiler. Ancak durumu iyi olmadığı için alıp veteriner kliniğine götürüp tedavilerine orada devam edeceklerini söylediler. Dost Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Rehabilitasyon Dernek Başkanı Adem Gündüz'e bu duyarlı davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum, bu masun savunmasız sokak köpeğini kim veya kimler vurduysa bir an önce cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



Dost Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Rehabilitasyon Dernek Başkanı Adem Gündüz "Derneğimize gelen ihbar üzerine hemen harekete geçerek yaralı bulunan sokak köpeğinin bulunduğu adrese gittik. Yaralı halde bulunan sokak köpeğinin başında duyarlı ve hayvan sever vatandaşımız Celal Bal vardı. Biz dernek olarak ilk önce bu duyarlı hayvan sever vatandaşımız Celal Bal'a teşekkür ettik, yaralı sokak köpeğine olay yerinde ilk müdahalemizi yaptık ancak gördük ki burada bir şey yapamayacağız. Ön ve arka ayaklarından tüfekle vurulmuş köpek hemen aracımızı alarak veteriner kliniğimize götürdük" şeklinde konuştu.



Ön ve arka ayak kısımlarında çok sayıda saçma bulunan yaralı köpeğin tedavisinin sürdüğünü, ancak hayati tehlikesinin devam ettiği söyleyen Başkan Gündüz köpeği vuran kişi veya kişiler hakkında araştırılıp bulunması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. - BİLECİK