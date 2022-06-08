Bilecik'te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi

08.06.2022 10:11
Bilecik'te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğinde tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Avcı Bayramı etkinliğinde tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi.

Gölpazarı Merkez Avcılar Kulübü tarafından ilçedeki avcılara Vayis mevkiinde Avcı Bayramı düzenlendi. Tramp, gong, tavşan atışı, 0,5 pet şişe ve mini pet şişe olmak üzere 5 ayrı kategoride yarışmalar düzenlendi. Yarışma sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilirken, katılımcılara ikramlar yapıldı.

"Yarışmalar için avcılar olarak 50 bin TL kendi aramızda topladık"

Düzenlenen Avcı Bayramı hakkında bilgi veren Gölpazarı Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Tevfik Çeşmeci, "Bu sene değişik etkinlik yapalım dedik ve avcılar olarak 50 bin TL aramızda topladık. 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü açılacak olan yeni sezon öncesi buluşalım dedik. Tramp, gong, tavşan atışı, 0,5 pet şişe ve mini pet şişe olmak üzere 5 kategoride yarışmalar düzenledik. Birinci olan yarışmacıya tam otomatik tüfek, ikinci olan yarışmacıya çeyrek altın, üçüncü olan yarışmacıya gram altın hediye verdik" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi
Bilecik'te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi
Bilecik'te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi

YORUMLAR
500
Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı Gölpazarı Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı Gölpazarı ilçe pazarında kadınlara KADES bilgilendirmesi yapıldı Gölpazarı ilçe pazarında kadınlara KADES bilgilendirmesi yapıldı
Kaynak: İHA

Gölpazarı, Avcılar, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:23 Dolar güne yükselişle başladı! Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:29:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement