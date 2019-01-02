Bilecik'te Tüm Amatör Maçlar Ertelendi

Bilecik
'te İstanbul
Süper Amatör müsabakasında olan Yıldırım Bosna-Küçükköyspor maçı öncesi yaşanan olaylar sonrası il genelinde tüm müsabakalar iptal edildi.
Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Süper Amatör müsabakasında olan Yıldırım Bosna-Küçükköyspor maçı öncesi yaşanan olaylar sonrası Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammet Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından 'Artan şiddet ve yaşanana üzücü olaylar' gerekçe gösterilerek 4-5-6 Ocak 2019 tarihilerinde Türkiye genelinde oynanacak tüm amatör müsabakalar iptal edildi" denildi.
Buna göre U17 Gençler Liginde 6 Ocak günü oynanacak Osmaneli
Gençlerbirliğispor- Gölpazarı
Belediyespor, Bilecikspor-Ertuğrulspor, 1299 Bilecik Kulübü -1308 Osmaneli Belediyespor ile U15 Gençler Ligi'nde oynanacak 1299 Bilecik Kulübü-Gölpazarı Belediye Spor, Bilecikspor- Bozüyük
İdmanyurdu Spor, Vitraspor-1308 Osmaneli Belediyespor ve Dodurgaspor-Osmaneli Gençlerbirliğispor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. - BİLECİK