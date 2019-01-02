Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Tüm Amatör Maçlar Ertelendi

Bilecik'te Tüm Amatör Maçlar Ertelendi

1 saat önce

Bilecik'te İstanbul Süper Amatör müsabakasında olan Yıldırım Bosna-Küçükköyspor maçı öncesi yaşanan olaylar sonrası il genelinde tüm müsabakalar iptal edildi.

Bilecik'te Tüm Amatör Maçlar Ertelendi, System.String[]
Bilecik'te İstanbul Süper Amatör müsabakasında olan Yıldırım Bosna-Küçükköyspor maçı öncesi yaşanan olaylar sonrası il genelinde tüm müsabakalar iptal edildi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Süper Amatör müsabakasında olan Yıldırım Bosna-Küçükköyspor maçı öncesi yaşanan olaylar sonrası Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammet Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 'Artan şiddet ve yaşanana üzücü olaylar' gerekçe gösterilerek 4-5-6 Ocak 2019 tarihilerinde Türkiye genelinde oynanacak tüm amatör müsabakalar iptal edildi" denildi.

Buna göre U17 Gençler Liginde 6 Ocak günü oynanacak Osmaneli Gençlerbirliğispor- Gölpazarı Belediyespor, Bilecikspor-Ertuğrulspor, 1299 Bilecik Kulübü -1308 Osmaneli Belediyespor ile U15 Gençler Ligi'nde oynanacak 1299 Bilecik Kulübü-Gölpazarı Belediye Spor, Bilecikspor- Bozüyük İdmanyurdu Spor, Vitraspor-1308 Osmaneli Belediyespor ve Dodurgaspor-Osmaneli Gençlerbirliğispor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

Saraybosna, İstanbul, Bilecik, Spor
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