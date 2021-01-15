Bilecik'te "Turizm platformu hibe projeleri" tanıtım toplantısı - Son Dakika

Bilecik'te "Turizm platformu hibe projeleri" tanıtım toplantısı

15.01.2021 12:43
Bilecik'te

Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında "Turizm platformu hibe projeleri" tanıtım toplantısı yapıldı.

Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında "Turizm platformu hibe projeleri" tanıtım toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, daire müdürleri ile ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan'ın, projelerle ilgili sunum yaptığı toplantıda, kentte turizm alanında yapılacak projeler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Şentürk, hibe ve destek alınabilecek proje alanlarının değerlendirilmesini isteyerek, kurumların kendi potansiyellerini harmanlayarak diğer kurumun projelerine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Bilecik için en iyi potansiyellerden birisinin turizm olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Turizmi, tarımda, sağlıkta ilgilendiriyor. Normal ekonomik ve kültürel çalışmaların çok bağımsız olduğunu söylemek mümkün değil, birbirini entegre eden konular. Bilecik'i ilgilendiren her konu herkesin görev alanına giriyor. Sorumluluktan hepimiz pay alarak, ilimizi daha iyi noktaya taşıyalım istiyoruz. Yeni projeleri somutlaştırarak, ortaya koyma noktasında çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Görünür unsurları ortaya koymalıyız. Toplum hafızasından, nesilden nesile aktarılabilecek bir kısım eserlerle, hatırlatmalarla ilimizi tanıtabiliriz. İddialı konuşabileceğimiz tarihimiz var. Bunların içeriğini, sürdürülebilirliğini doldurmalıyız."

Bilecik, Subaşı, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Turizm platformu hibe projeleri' tanıtım toplantısı - Son Dakika


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