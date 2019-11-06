Bilecik'te

Vali Bilal Şentürk başkanlığında "Turizm Platformu" toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şentürk, İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantısı Salonunda, Belediye Başkanı Semih Şahin, İlçe Belediye Başkanları, Kaymakamlar, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Bilecik'in turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması, altyapısının geliştirilmesi ve altyapısına nitelik kazandırılması konularının ele alındığını ifade etti.

Bilecik'in turizm envanterinin çıkarılması noktasında bilimsel verilerin ve arşivlerin taranmasının yanında kültür mirasları olan halk kültürlerine yönelik taramaların da yapılması gerektiğinin altını çizen Şentürk, şunları kaydetti:



"Bilecik'in öncelikle tarihi mirasını bilmek ve sahip çıkmak, doğal mirasını korumak lazım. Kültürel mirasının da mekanlarla bağını kurarak, somutlaştırılması için senaryolar ortaya koymalıyız. Hikayelerimiz ve sunumlarımız olmalı. Bilecik'i anlatabilecek gönüllü ve bunu özümsemiş insanlara ihtiyaç var. Öncelikle ilin kendi kimliği üzerinde kenetlenmesi gerekir. Farklı önerilere her zaman açığız. Kurumsal bazda gönüllü olarak çalışabilecek ve turizme katkı sağlayacak arkadaşlarımızla daha alt komisyonlar oluşturarak, somut çalışmaları hayata geçirmek istiyoruz. Varolan değerlerimiz ile ilgili bilgi havuzu oluşturalım. Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır. Devlet olarak varolan kaynakları daha iyi koordine ederek ve verimli kullanarak, onlara rehberlik yapan bir pozisyonda olmalı. Kamu kaynaklarının kullanımının daha genele hitap eden, sosyal faydası olan yatırımlara yapılmasının gerektiğini düşünüyorum."

Toplantı, katılımcıların görüş ve fikirlerini dile getirmesiyle sona erdi.