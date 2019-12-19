Bilecik'te

Vali Bilal Şentürk başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda "Bilecik Turizm Platformu" toplantısı yapıldı.



Vali Şentürk, programda yaptığı konuşmada, Bilecik'in tarihi, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel ve turizme dönük değerlendirilebilecek hafızasını ortaya çıkarmak, gelecek kuşaklara aktarmak, dijital ortamda kayıt altına almak, elde edilen bilgilerin ulusal ve uluslararası alanlarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Bilecik'in sahip olduğu zenginliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için verilerin dijital belleğe kaydetmek istediklerini belirterek, çalışmalarda tarih, kültür, doğa turizmi, ekonomik ve sosyal yaşam gibi ana başlıklar altında sistematik bir düzen uygulandığını aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Bilecik, coğrafi özellikleri, bitki örtüsü ve iklimi itibariyle, insan özelliğiyle birçok zenginliğe sahip. Tarihi ve kültürel birikimimizi, sadece somut değil, soyut kültürel miras da bunun içerisinde olacak şekilde tüm güzelliklerimizi ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu özellikleri ilmek ilmek işleyerek, sistematik bir çalışmayla değerlendireceğiz. Dijital dünya bize çok büyük kolaylık sağlıyor."

Verilerin hepsinin bir platformda toplamak istediklerini vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Burada verileri toplayacağız. Fotoğraf, bilgi kaydı, duyum, hikaye, belge bazında ne varsa bu bize iletilebilecek. Bilecik'in 245 köyünün kendine özgün hikayeleri olacak. Köylerimizin her yerinde bir hatıra olduğunu okuyabiliyorsunuz ama onun ne olduğunu bilemiyorsunuz. Köylerimizde yaşayanlar biliyor. Köydeki o hafızayı çocuklarına taşımaları mümkün olmuyor. Yaşanmışlıkları kayda geçirmediğimiz sürece kaybedeceğiz. Bir taraftan tarihi hafızamızı kayıt altına alarak sahip çıkmak ve cazip hale getirerek yeni kuşaklara sunmak arzusundayız. Bu zenginliklerimizi, ortak kültür mirasımızı önce biz kendimiz bileceğiz ve gelecek nesillere aktaracağız."

Toplantı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında sunum yapması, ilçe kaymakamları ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin görüşlerini dile getirmesiyle sona erdi.