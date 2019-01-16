Bilecik'te Türk Halk Müziği Konseri
1 saat önce
Bilecik'te Türk Halk Müziği KonseriBİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.
Bilecik
'te Türk Halk Müziği Konseri
BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.
Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser öncesi "Sevgin İliklerime İşlesin" projesi hakkında bilgi verildi. Bilecik'teki koro üyeleri ve orkestrası tarafından seslendirilen türküler, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Nihat Can
, koro üyeleri, orkestra ve katılımcılara teşekkür etti. Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşların fiziki hizmetlerin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler ile de buluşturulduğunu belirterek, "Belediyemiz kültür sanat etkinlikleri kapsamında güzel bir geceyi birlikte yaşadık. Bana göre bu ekiple her yere gidilir. İnşallah önümüzdeki dönemde bu değerli koro üyelerimiz ve orkestramız ile İnşallah şehrimiz dışındaki programlara gitmeyi arzu ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımız hem yetenekleri hem de cesaretleri ile sahneye çıktılar. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan bütün çalışma arkadaşlarıma ve katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Belediye Başkanı Nihat Can, konser sonunda koro üyeleri ve vatandaşlarımızla hatıra fotoğrafı çektirdi ve sohbet etti.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:04 Kaynak: İHA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu
İbrahim Tatlıses'in Vefat Eden Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi