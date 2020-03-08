Bilecik'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla " Türkiye'de ve Dünya'da Kadın" paneli düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen panele, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman, CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Gökçe Gökçen ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Saraç konuşmacı olarak katıldı.

Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayan Karabıyık, evlatlarını vatan uğruna şehit gönderen annelerin önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

Karabıyık, kadınların çalışmalarına destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Bugün kadın şiddetini konuşuyor olmamalıyız, cinayetleri konuşmamalıyız. Kadın istihdamı diye bir sorunumuz olmamalı, eğitime erişememiş bir kadın kalmamalı. Belediyelerimiz, yerel yönetimler toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler ve projeler üretmeliler. Bu, toplumun kalkınması için son derece önemli. Bunu başaran belediyeler, kadınların sorunlarını görerek çözüm buluyor, çare üretebiliyorlar. Bunların da artarak devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de Türkiye'nin dört bir yanında kadın haklarını savunmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Anayasa hukuku alanında çalışmalar yaptığını kaydeden Gökçen, "Biz diyoruz ki bir aile varsa o herkese mutluluk vermesi lazım, orası herkesin huzur bulduğu yer olmalı. İnsanlar o evde kendisini güvende hissetmeli." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin çiçek takdim etti.