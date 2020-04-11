Bilecik'te Ücretsiz Maske Dağıtım Noktası oluşturdu - Son Dakika

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Bilecik'te Ücretsiz Maske Dağıtım Noktası oluşturdu
6 saat önce
Bilecik Belediyesi tarafından kenttin en işlek yeri olan Atatürk Bulvarı üzerinde bir büfe kabin kurarak, Ücretsiz Maske Dağıtım Noktası oluşturdu.
Bilecik Belediyesi tarafından kenttin en işlek yeri olan Atatürk Bulvarı üzerinde bir büfe kabin kurarak, Ücretsiz Maske Dağıtım Noktası oluşturdu.
Bilecik Belediyesi Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında bir çok çalışmaya imza atarken, vatandaşların büyük bir sıkıntı yaşadığı maske sorununu çözmek için Ücretsiz Maske Dağıtım Noktası oluşturdu. Atatürk Bulvarı eski belediye kavşağı karşısında yerleştirilen büfe kabinde her gün ücretsiz olarak maske dağıtılacak. Büfe kabin önüne 1'er metre aralıkla sağlığınız için burada durun stickerlar yapıştırıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:08 Kaynak: İHA
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