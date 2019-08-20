Son Dakika Haberleri: Bilecik'te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansıdı
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Bilecik'te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansıdı

1 saat önce

Bilecik'te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansırken, vatandaşlar sürekli kaza olan yere bir önlem istediler.

Bilecik'te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]
Bilecik'te ucuz atlatılan kaza güvenlik kameralarına yansırken, vatandaşlar sürekli kaza olan yere bir önlem istediler.

Rasimbey Caddesi üzerinden Cumhuriyet Caddesi seyir halindeki sürücüsünün adı öğrenilemeyen 44 FJ 808 plakalı otomobil ile Tevfikbey Caddesinden Tepebaşı mevkiine seyir halindeki sürücüsünün adı öğrenilemeyen11 EM 067 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, vatandaşlar bu iki caddenin kesiştiği noktada devamlı kazalar yaşandığı belirterek yetkililerden hız kesici kasis yapılmasını istediler.

Öte yandan yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, 44 FJ 808 sürücüsünün cadde bitiminde hızını kesmeden devam ettiği ve diğer aracın çarptığı görülüyor. - BİLECİK
Cumhuriyet Caddesi, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:15 Kaynak: İHA
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