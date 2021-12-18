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"Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği - Son Dakika

"Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği

18.12.2021 20:13

Bilecik'te İl Göç İdaresi Müdürlüğünce "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bilecik'te İl Göç İdaresi Müdürlüğünce "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Vali Kemal Kızılkaya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunca göçmen işçiler ve ailelerinin haklarını koruma konvansiyonu imzalandığını belirtti. Kızılkaya, 2000 yılından bugüne her 18 Aralık tarihinin "Uluslararası Göçmenler Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Türkiye'nin göç alanındaki politikalarını düzenlemek ve göçü daha etkin yönetmek amacıyla yabancılar ve uluslararası koruma kanunu çıkarıldığını dile getiren Kızılkaya şöyle devam etti:

"Ülkemiz bugün 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapmakta ve bunun haklı gururunu yaşamaktadır. Merhamet kültürüyle yoğrulan bu toprakların sahibi olan Türk milleti misafirperverliği ve hoşgörüsüyle daima kendisine yakışanı yapmış ve dünyada adından hep söz ettirmiştir. Unutmamalıyız ki göçmen kardeşlerimizin sorunlarına kayıtsız kalmak insan hakları ihlallerinin artmasına ve yoksul ülkelerde yaşam koşullarının daha da ağırlaşmasına sebep olacaktır. İnsanların göçe zorlanmadığı insan haklarının onurunun korunduğu göçmen yapılmadığı bir dünya dileğimi sizlerle paylaşmak istiyorum."

İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin San ise dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş inanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturması hedeflenen günün Türkiye'de de kutlandığını söyledi.

San, "Bu sene aynı zamanda Yunus Emre yılı olması nedeniyle 'Gelin Tanış Olalım' sloganıyla mottomuzu perçinledik." dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik, Afgan Halk Oyunları ekibi, Bilecik Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korusu ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gören Çadlı öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.

Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği
Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği
Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği
Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği
Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği
Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği
Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği
Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği
Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği

Bilecik, Göçmen, Aralık, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Göçmenler Günü' etkinliği - Son Dakika


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