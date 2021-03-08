Bilecik'te üniversitede çalışan kadınlar adına yerleşkeye fidan dikildi - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" fidan dikimi ile kutlandı.

Üniversitede görev yapan kadın personel adına fidan dikimi, Merkez Gülümbe ve Söğüt yerleşkelerinde yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve çok sayıda kadın personelin katıldığı etkinlikte, kurumda görev yapan her bir kadın adına fidan dikildi.

Fidanlara kadın personelin isimlerinin yazılı olduğu kimlik levhaları asıldı ve fidan sertifikaları kendilerine takdim edildi.