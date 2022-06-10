Bilecik'te üniversitenin aşçılık öğrencileri tarihi konakta eğitim görüyor - Son Dakika
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Bilecik'te üniversitenin aşçılık öğrencileri tarihi konakta eğitim görüyor

10.06.2022 00:03

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Osmaneli Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, belediye tarafından tahsis edilen tarihi konakta öğrenimlerini sürdürüyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Osmaneli Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri, belediye tarafından tahsis edilen tarihi konakta öğrenimlerini sürdürüyor.

Osmaneli Belediyesince restore edilerek BŞEÜ Rektörlüğüne tahsis edilen iki konak, üniversite tarafından düzenlenerek eğitime hazır hale getirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, konakta gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılından itibaren faaliyet gösteren aşçılık programında 98 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

İki konağın tefrişatını tamamladıklarını belirten Beydemir, "Öğrencilerimize ders görebilecekleri salonları hazırladık. Burada hem Osmanlı mutfağı hem dünya mutfağı hem de kendi mutfağımızla alakalı yemek örneklerini öğrencilerimiz en güzel şekilde öğreniyorlar.

Aynı zamanda sunumlarını da gerçekleştiriyorlar. Turizme katkısı olması için burada bir uygulama araştırma merkezini kurup gelen yerli yabancı turistlerimize Osmanlı mutfağımızın örneklerini sunmak istiyoruz." dedi.

Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş ise yüksekokulda 11 programın bulunduğunu ifade etti.

Aşçılık öğrencilerinin teorik ve uygulamalı eğitim aldığını aktaran Savaş, şunları belirtti:

"Eğitimin ardından mutfağa iniyorlar. 20'şer kişilik gruplar halinde 11 ocağımız var. Her ocakta iki öğrenci çalışacak şekilde hocaların eşliğinde dünya ve Osmanlı mutfağı ile pastacılık bölümüyle beraber uygulamalarını yapıyorlar. Öğrencilerimiz 3 artı 1 uygulamasına tabiler. 3 dönem burada eğitim aldıktan sonra özel sektörlerde özellikle turizm bölgelerinde stajlarını tamamlıyorlar."

Savaş, öğrencilerin eğitimin ardından tam donanımlı olarak mesleğe atıldığını ve iş bulma problemi yaşamadığını sözlerine ekledi.

Birinci sınıf öğrencisi Derya Çavuş da farklı mutfak kültürlerini aldıkları eğitimle öğrendiklerini dile getirdi.

Bilecik'te üniversitenin aşçılık öğrencileri tarihi konakta eğitim görüyor
Bilecik'te üniversitenin aşçılık öğrencileri tarihi konakta eğitim görüyor
Bilecik'te üniversitenin aşçılık öğrencileri tarihi konakta eğitim görüyor
Bilecik'te üniversitenin aşçılık öğrencileri tarihi konakta eğitim görüyor

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te üniversitenin aşçılık öğrencileri tarihi konakta eğitim görüyor - Son Dakika

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