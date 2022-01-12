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Bilecik'te üretici kadın topluluklarına yönelik eğitim ve danışmanlık toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te üretici kadın topluluklarına yönelik eğitim ve danışmanlık toplantısı yapıldı

12.01.2022 13:26
Bilecik'te üretici kadın topluluklarına yönelik eğitim ve danışmanlık toplantısı yapıldı

Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde "Bilecik Üretici Kadın Topluluklarına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Programı tanıtımı toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valiliği, Bilecik Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde "Bilecik Üretici Kadın Topluluklarına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Programı tanıtımı toplantısı gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde toplantıda konuşan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, kentin tarım ve kültürel zenginlikleri açısından önemli bir konumda olduğunu kaydetti.

Bilecikli üreten kadınların yetiştirdikleri ürünleri dijital mecralarda pazarlayabilecek bilgi birikimine kavuşacaklarını ifade eden Kızılkaya, "Pandemi sürecinde ortaya çıkan tabloda kadın üreticilerimize ve kırsal kalkınmaya yönelik birçok fırsat doğdu. Bu fırsatı bir değere dönüştürebilmek için programımız bu yolda rehberlik edecek. Ürettiğimiz değer kadar kentimizin kıymetinin artacağı düşüncesiyle bu alanda çalışmamız ve ürün geliştirmemiz lazım. Kırsal kalkınmada Bilecik, çok dinamik bir kent ve bu nedenle daha fazla kadın üreticimizle ilerleme kaydetmeliyiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Semih Şahin de programın, üreten kadınların emeklerinin katma değere dönüşmesini sağlayacağını dile getirdi.

BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak ise "Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım Sonuç Odaklı Programı" adı altında 3 yıllık özel bir çalışma yürüttüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ajansımız, geçtiğimiz yıllarda 4 mali destek programıyla kırsal kalkınma özelinde 75 proje destek verdi ve toplamda 35 milyon liralık bir yatırım bu sayede hayata geçti. Desteklerimiz ile bölgedeki kırsal alanlarda tarım-sanayi iş birliğini güçlendirecek ve ekonomik çeşitliliğin sağlanmasıyla gelir artışına katkı sunacağız. Yürüttüğümüz programda katılımcılar stratejik planlamadan e-ticarete, marka ve ürün tasarımından stok yönetimine birçok konuda toplam 48 saat eğitim alacaklar. Ayrıca, eğitimlerden sonra her bir kadın üretici dernek kooperatif, kendi belirlemiş olduğu 2 eğitim konusunda 12 saat danışmanlık hizmeti de alacak. Eğitim ve danışmanlıkların tamamlanması sonucunda katılımcılarımızın en az bir e-ticaret mecrasında satış yapar duruma bekliyoruz."

Kentte faaliyet gösteren 8 kadın üretici dernek ve kooperatifi temsilcilerinin katıldıkları eğitimde, stratejik planlama, dijital girişimcilik ve e-ticaret, marka tasarımı ve yönetimi, lojistik ve stok yönetimi, ürün tasarımı ve yönetimi ile liderlik ve ekip yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti alacağı bildirildi.

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Bilecik Valiliği, Eskişehir, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te üretici kadın topluluklarına yönelik eğitim ve danışmanlık toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te üretici kadın topluluklarına yönelik eğitim ve danışmanlık toplantısı yapıldı - Son Dakika
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