Bilecik'te üreticilere 169 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bilecik'te üreticilere 169 bin ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi

Bilecik'te üreticilere 169 bin ceviz fidanı dağıtıldı

6 saat önce

Bilecik'te "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında bin 711 üreticiye 169 bin 484 fidan dağıtıldı.

Bilecik'te üreticilere 169 bin ceviz fidanı dağıtıldı, System.String[]

Bilecik'te "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında bin 711 üreticiye 169 bin 484 fidan dağıtıldı.

Bilecik Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde, üreticilerle yapılan görüşmeler sonrasında teknik ekip oluşturularak saha araştırmaları yapıldı. Bu kapsamda, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üretim alanlarında çalışma yapan ekip, boş arazisi olan veya arazisine ceviz fidanı dikmek isteyen köylülere fidan dağıtımı yaptı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Bilal Şentürk, proje sayesinde il genelinde kullanılmayan arazilerin değerlendirileceğini söyledi.

Gurbetteki insanların köylerindeki atıl bıraktıkları arazileri değerlendirdiklerini vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Söğüt ilçesinde dağıtımına başlanılan, merkezde 581 üreticiye 51 bin 131, Bozüyük ilçesinde 44 üreticiye 2 bin 856, Gölpazarı'nda 404 üreticiye 52 bin 765, Osmaneli'de 241 üreticiye 20 bin 627, Pazaryeri'nde 49 üreticiye 2 bin 715, Söğüt'te 98 üreticiye 10 bin 410, Yenipazar'da 175 üreticiye 18 bin 822 ve İnhisar'da 119 üreticiye 10 bin 158 olmak üzere bin 711 üreticiye 169 bin 484 ceviz fidanı dağıtılmıştır. Proje tanıtım faaliyetleri kapsamında 67 köyde bin 840 üretici ile toplantıların yanı sıra proje teknik ekibi tarafından 415 üreticiye ceviz yetiştiriciliği eğitimi verilmiştir."

Vali Şentürk, il dışında yaşayan Bileciklilerin hem memleketlerini ziyaret etmelerini hem de ekonomik anlamda gelir elde etmelerini sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Bilecik Valiliği, Balıkesir, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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