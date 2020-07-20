Bilecik'te üretilen "son turfanda" kiraz ilgi görüyor

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde üretilen "son turfanda" kirazda kalite ve verim üreticinin yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, il genelinde 24 bin 204 dekarda kiraz üretimi yapılıyor.

Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklara sahip 650 metre rakımlı Yenipazar'da 3 bin 400 dekar alanda yetiştirilen kiraz da lezzeti ve kalitesiyle ilgi görüyor.

Bu yıl ağaç başına ortalama 34 kilogram olmak üzere toplam 732 ton rekolte beklenen ilçede hasat edilen kirazların büyük bölümü İstanbul'a gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenipazar'da kuru tarım yöntemiyle "0900 Ziraat" olarak adlandırılan kiraz çeşitlerinin yetiştirildiğini söyledi.

Yoldaş, "Rakımı yüksek birkaç köyümüzde yetiştirilen Napolyon kirazımız çok kaliteli ve birinci sınıf olup yurt dışına da ihraç edilmektedir. Gölpazarı ilçemizden sonra en çok kiraz üretilen ilçemiz olan Yenipazar'ın tarım ekonomisine kiraz yetiştiriciliğinin önemli bir katkısı bulunmaktadır." dedi.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden de ilçede üretilen kirazın iri, uzun saplı, sert, gevrek ve sulu olmasından dolayı tercih edildiğini ve üreticilerin pazarlama sorunu yaşamadığını belirtti.

Türkiye genelinde kiraz hasadının sonuna yaklaşıldığını dile getiren Özden, şunları kaydetti:



"Rakımından dolayı bizim kirazımız en son piyasaya sürülüyor. Ürünümüz değerli, bir çocuk gibi büyük titizlikle işleniyor. Ekim ayında başlayan macera temmuz ayına kadar sürüyor. Kirazımız özellikle İstanbul'a ve çevre illere gönderiliyor. 7'den 70'e çok sayıda hemşehrimizin, amcalarımızın, teyzelerimizin bereketli elleriyle toplanarak sofraları süsleyen kirazımızı gönül rahatlığıyla yiyebilirler."

"Ekmeğimizi yıllardır kirazdan kazanıyoruz"

Yenipazar'da yaklaşık 30 yıldır kiraz üretimi yapan Ali Akar da ürünün bakımının zor olduğunu ifade etti.

Kasım ayında budama, gübreleme ve çapalama, ilkbaharda ise yine gübreleme, işleme ve sürme işlemlerinin yapıldığını belirten Akar, "Cebinizde makasınız, elinizde testerenizle dolaşırsınız. Bir yıl boyunca tarlanın içinde dolaşmanız, bakımını her an kontrol etmeniz gerekir." dedi.

Üreticilerden Ümmiye Koca da ekmeklerini yıllardır kirazdan kazandıklarını dile getirdi.

Yenipazar kirazına kalitesinden dolayı özellikle İstanbul'dan talep geldiğini söyleyen Koca, "Kirazımız İstanbul'da sosyete pazarında satılıyor. Herkes çok memnun. Tarlaya her sabah saat 07.00 sularında geliriz. Kiraz toplarız, öğlen mola verip yemek yeriz. Tekrar yine başlarız çalışmaya. Akşam olunca da alıcılar gelir." ifadelerini kullandı.

İlçede 20 yıldır kiraz yetiştirdiklerini söyleyen Hüseyin Yaka da "Kiraz bol ve çok güzel. İstanbul'un yanı sıra Adapazarı ve İzmit'e de gidiyor. Bu bölgede en son kiraz bizden çıkar. Bunun avantajını kullanıyoruz." diye konuştu.