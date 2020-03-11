Bilecik'te "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın' konulu konferans düzenledi - Son Dakika

Bilecik'te "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi

6 saat önce

Bilecik'te "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi.

Bilecik'te

Bilecik'te "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi.


Bilecik İl Müftülüğü tarafından Bilecik Bilim Sanat Merkezinde "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizesi Ulviye Ezerbolatoğlu tarafından verilen konferansa İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur'an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, katılımcılara çeşitli hediyeler ve ikramlarda son buldu. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
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