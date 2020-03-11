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Bilecik'te "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi
6 saat önce
Bilecik'te "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
Bilecik'te "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi.
Bilecik İl Müftülüğü tarafından Bilecik Bilim Sanat Merkezinde "Üretim ve Tüketim Ekseninde Kadın" konulu konferans düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizesi Ulviye Ezerbolatoğlu tarafından verilen konferansa İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Kur'an kursu öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, katılımcılara çeşitli hediyeler ve ikramlarda son buldu. - BİLECİK
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