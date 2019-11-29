Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği" başladı
Son Dakika Güncel Bilecik'te 'Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği' başladı - Son Dakika

Bilecik'te "Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği" başladı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği" Bilecik'te de uygulanmaya başladı.

Bilecik'te

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği" Bilecik'te de uygulanmaya başladı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Yıl içinde yapılan denetimlerimizin yanı sıra Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla yurt genelinde gıda denetimleri yapıyoruz. 81 ilde aynı anda yapılan denetimler hız kesmeden ilimizde de devam etmektedir. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller, toplu tüketim yerleri, satış yerlerinden tutunda okul kantinlerine kadar denetimlerimizi yapmaktayız. Amacımız tüketicinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi ve tüketmesini sağlamaktır. İlimiz genelinde denetimlerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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