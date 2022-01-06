Bilecik'te üst geçidin korkuluğuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nden kent merkezine seyir halindeki Üstekin G. idaresindeki 16 J 1646 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağı'nda kontrolden çıkarak üst geçidin korkuluklarına çarptı.
Kazada sürücü Üstekin G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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