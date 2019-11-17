Son Dakika Haberleri: Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te uygulama noktasında cipin çarptığı bir uzman çavuş şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı.

Bilecik'te uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'te uygulama noktasında cipin çarptığı bir uzman çavuş şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı cip, Eskişehir-Bilecik kara yolunun Küplü mevkisindeki uygulama noktasında uzman çavuşlar Mert Kaya (25) ile S.K'ye (24) çarptı.


Kazada uzman çavuşlar Kaya ve S.K. yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


S.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Cip sürücüsü gözaltına alındı.


Vali Şentürk, hastaneye gelerek bilgi aldı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Şentürk, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada bir uzman çavuşun şehit olduğunu söyledi.

Kazanın yol kontrolü sırasında meydana geldiğini belirten Şentürk, "Maalesef bir şehidimiz var. Bir uzmanımız şehit oldu yol kontrolünde. Kontrolsüz giriş yapan bir aracın çarpması nedeniyle. Yaralımızın durumu iyi çok şükür, her ihtimale karşı müşahede altında tutuyoruz. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Eskişehir, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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